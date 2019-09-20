HABER

FETÖ'nün TSK yapılanmasında 74 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 08:19 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 74 muvazzaf şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Şüphelileri yakalamak için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hattan irtibatları tespit edilen 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hatlardan irtibatları tespit edilenlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 2'si uzman personel 72'si astsubay olmak üzere 74 muvazzaf hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 25'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 7'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 10'unun Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, 30'unun Jandarma Genel Komutanlığında ve 2'sinin Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Bekçileri görünce yol ortasında bıraktılarBekçileri görünce yol ortasında bıraktılar
İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu! İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 74 gözaltı kararı

En Çok Okunan Haberler

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

ABD'den Aramco saldırısı açıklaması! 'Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik'

ABD'den Aramco saldırısı açıklaması! 'Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik'

Öldüren gizem! 38 eyalette, 500'den fazla can aldı

Öldüren gizem! 38 eyalette, 500'den fazla can aldı

Rusya'dan flaş açıklama: ABD, Moskova ve Pekin’i kavga ettirme arzusunu saklamıyor

Rusya'dan flaş açıklama: ABD, Moskova ve Pekin’i kavga ettirme arzusunu saklamıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Fatih... Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılar

Bekçileri görünce yol ortasında bıraktılar

Son dakika: İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu! 74 muvazzaf asker için yakalama kararı

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı

Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı

Son dakika FSM Köprüsü'nde kaza! Trafik durma noktasına geldi

FSM Köprüsü'nde kaza!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

7 bakanlıkta kritik atamalar!

Feci kaza! Karşıya geçmek isterken canından oldu

Feci kaza! Karşıya geçmek isterken canından oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.