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FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINDA 74 MUVAZZAF ASKERE GÖZALTI KARARI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 09:05 | Son Güncelleme

  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hattan irtibatları tespit edilen 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hattan irtibatları tespit edilen 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı
çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hatlardan irtibatları tespit edilenlerle ilgili çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 2'si uzman personel 72'si astsubay olmak üzere 74 muvazzaf hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerden 25'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 7'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 10'unun Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, 30'unun Jandarma Genel Komutanlığında ve 2'sinin Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

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