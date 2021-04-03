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  4. FETÖ’nün TSK yapılanmasında yer alan 22 şüpheli itirafçı oldu

FETÖ’nün TSK yapılanmasında yer alan 22 şüpheli itirafçı oldu

03.04.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri içinde faaliyet gösteren uzantılarına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 93 şüpheliden 22’si itirafçı oldu.FETÖ/PDY’nin TSK içindeki ‘mahrem yapılanmasına’ yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 30 Mart’ta İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ‘ankesör soruşturması’ çerçevesinde dördü muvazzaf 93 şüpheli yakalanmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri içinde faaliyet gösteren uzantılarına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 93 şüpheliden 22’si itirafçı oldu.
FETÖ/PDY’nin TSK içindeki ‘mahrem yapılanmasına’ yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 30 Mart’ta İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ‘ankesör soruşturması’ çerçevesinde dördü muvazzaf 93 şüpheli yakalanmıştı. FETÖ/PDY üyelerinin emniyetteki ifade işlemleri dün tamamlandı. Emniyet ekipleri tarafından sorgulanan şüphelilerden 22’si, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Örgütle bağlantısını bildikleri kişileri teşhis ettikleri öğrenilen 22 şüpheli, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Geri kalan 71 şüphelinin 68’i sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan örgüt üyelerinin 43’ü ‘adli kontrol’ şartı ile mahkemeden salıverilirken, 25 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.
Ankesörlü telefon soruşturmalarında ele geçen iletmiş kayıtları, darbeye giden en somut delillerden biri sayılıyor. Operasyon kapsamında yakalanan diğer 3 FETÖ şüphelisinin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Ankesörlü telefon soruşturmalarında tespit edilen iletişim kayıtları, 15 Temmuz darbeye teşebbüs suçundan mahkum edilen FETÖ üyesi askerlerin birbirleri ile irtibatlarını ve yıllardır yaptıkları darbe hazırlıklarını ortaya koyan en somut kanıtlardan biri olarak gösteriliyor.

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