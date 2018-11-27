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FETÖ'nün TSK yapılanmasının Kahramanmaraş sorumlusu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 16:53 | Son Güncelleme

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "ankesör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının sözde Kahramanmaraş sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesör ya da büfeden aranan askerlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdikleri ifadeler doğrultusunda operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda, örgütün TSK yapılanmasının sözde Kahramanmaraş sorumlusu olduğu belirlenen eski öğretmen A.K, Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

A.K'nin örgütte 6 ilden sorumlu M.E.K'ye bağlı olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
mahrem imamlar ankesör FETÖ TSK'daki kripto yapılanması

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