Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Samsun'da görevli astsubay gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki "kripto mahrem yapılanması"nın ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen, ankesörlü sabit telefonlardan ardışık arama yapılması soruşturması çerçevesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda, Esentepe Kışlasında görevli astsubay H.H, adresinde gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlının, işlemlerinin ardından Çanakkale'ye gönderileceği öğrenildi.
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