FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması davası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na ilişkin 22'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 22'si tutuklu 43 sanık ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Süleyman Ö, savunmasında, FETÖ veya bir başka terör örgütü ile uzaktan yakından ilişkisinin olmadığını ileri sürdü.

Ankesörlü telefonda hiç kimse ile iletişime geçmediğini savunan Süleyman Ö. tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Fırat M. de ardışık arama sistemi ile ilgili bir ilgisinin olmadığını öne sürerek, isnat edilen suçlamaları reddetti.

"Himmet" adı altında hiç kimseye para yardımında bulunmadığını, iddianamede isnat edilen suçların asılsız olduğunu savunan Fırat M. tahliye talebinde bulundu.

Sanıkların ifadelerinin ardından avukatlarına söz verildi.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti sanıklardan H.U.K, R.Ş. ve S.Y'nin, tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyelerine hükmetti.

Mahkeme, duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.

