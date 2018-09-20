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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 20:05 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da, FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto yapılanması"na ilişkin, 7'si tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na ilişkin, 7'si tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7'si tutuklu 19 sanık ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Bayram Aydın, savunmasında ankesörlü telefondan kimseyi aramadığını ve FETÖ ile ilgisinin olmadığını iddia etti.

Suçlamaların asılsız olduğunu ileri süren Aydın, tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Bülent Bakırcıoğlu da örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullanmadığı savundu.

Kimseyi evde toplamadığını ve kimseden para para almadığını ileri süren Bakırcıoğlu, isnat edilen suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ercan Kaymak, Enes Şahin, Gökhan Doğan ve Halit Köleoğlu'nun, tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşma, 27Aralık'a erteledi.

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dava FETÖ tahliye Tekirdağ

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