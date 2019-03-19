FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması davası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na ilişkin, 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Bayram Aydın savunmasında, suçlamaların asılsız olduğunu öne sürerek, iddianamede aleyhinde yer alan ifadeleri kabul etmedi.

Tutuklu sanık Fevzi Yavuz da ByLock programını kullanmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Sanık Yavuz'un adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

