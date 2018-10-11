HABER

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefondan ardışık arama yaptığı tespit edilen 6 muvazzaf ve 9'u eski asker olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 muvazzaf ve 9'u eski asker olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan birbirlerini ardışık aramalar yaptığı belirlenen 6'sı halen görevde bulunan, 9'u görevden ihraç edilmiş 15 eski asker hakkında gözaltı kararı verdi.

Manisa, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir ve Çanakkale'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PARTNERMayonez sürüyormuş! Çok şaşıracaksınızMayonez sürüyormuş! Çok şaşıracaksınız
Kale'de, hayat normale döndüKale'de, hayat normale döndü
TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilitTEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
7 il ankesörlü telefon FETÖ Manisa merkezli operasyon

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

Diplomatik kaynaklardan Trump'a yalanlama! ABD iddialarına yanıt

Diplomatik kaynaklardan Trump'a yalanlama! ABD iddialarına yanıt

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Operasyon sonrası ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Operasyon sonrası ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.