FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 muvazzaf ve 9'u eski asker olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan birbirlerini ardışık aramalar yaptığı belirlenen 6'sı halen görevde bulunan, 9'u görevden ihraç edilmiş 15 eski asker hakkında gözaltı kararı verdi.
Manisa, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir ve Çanakkale'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Operasyon sonrası ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!
Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...
Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü
Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum