MANİSA (AA) - Manisa merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki "kripto yapılanması"na yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 15'i muvazzaf, 3'ü görevden ihraç edilmiş 18 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince Manisa merkezli İzmir, Ankara, İstanbul, Malatya, Uşak, Bingöl, Eskişehir, Elazığ ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

