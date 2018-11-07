MANİSA (AA) - Manisa merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki "kripto yapılanması"na yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 13'ü muvazzaf, 4'ü görevden ihraç edilmiş 17 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince Manisa merkezli İzmir, İstanbul, Çanakkale, Denizli, Hatay, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya, Sakarya ve Diyarbakır düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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