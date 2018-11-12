FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında halen görevde bulunan muvazzaf askerlerin de olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ'nün mahrem yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında, aralarında halen görevde olan askerlerin de bulunduğu 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya, Ankara, Konya, Mersin ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5'i astsubay 2'si görevinden ihraç olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.
Zanlıların, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri belirtildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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