FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf asker 8 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde "sivil imamı" ve 7 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, muvazzaf askerler A.İ, A.K, M.K, O.K, S.A, T.K, V.D. ile sözde "sivil imam" Y.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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