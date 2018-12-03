HABER

FETÖ'nün TSK'daki 'kripto yapılanmasına' operasyon: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 13:35 | Son Güncelleme

MANİSA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik olarak polis tarafından yapılan operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik olarak polis tarafından yapılan operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK'daki gizli yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 11'i muvazzaf, 2'si TSK'dan ayrılmış, 3'ü ise görevden ihraç edilmiş 16 asker hakkında bir süre önce gözaltı kararı verildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, savcılığın talimatı üzerine Manisa merkezli olarak İzmir, Ankara, Mardin, Rize, Kayseri, Kütahya, Karabük ve Osmaniye'de bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi, 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

PARTNERWhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkatWhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkat
Su kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldüSu kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kamyonet hırsızlığına tutuklamaKamyonet hırsızlığına tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

Edebiyat öğretmeni tuz ruhu içip intihar etti, bıraktığı not yürekleri dağladı

Edebiyat öğretmeni tuz ruhu içip intihar etti, bıraktığı not yürekleri dağladı

HDP'den İzmir açıklaması: Ortak aday çıkaracağız

HDP'den İzmir açıklaması: Ortak aday çıkaracağız

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak için

Hamile eşiyle burada kalıyor! 'Eğer o odada kalırsak...'

Antalya'da dehşet anlar! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Antalya'da dehşet anlar! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş

Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp...

Herkes ayağa kalktı! Bu kargaşanın tek nedeni...

Herkes ayağa kalktı! Bu kargaşanın tek nedeni...

Hafta sonu herkes oraya akın etti! Muhteşem görüntüler

Hafta sonu herkes oraya akın etti! Muhteşem görüntüler

Apart daireye fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

Apart daireye fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.