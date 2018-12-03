FETÖ'nün TSK'daki 'kripto yapılanmasına' operasyon: 12 gözaltı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik olarak polis tarafından yapılan operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK'daki gizli yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 11'i muvazzaf, 2'si TSK'dan ayrılmış, 3'ü ise görevden ihraç edilmiş 16 asker hakkında bir süre önce gözaltı kararı verildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, savcılığın talimatı üzerine Manisa merkezli olarak İzmir, Ankara, Mardin, Rize, Kayseri, Kütahya, Karabük ve Osmaniye'de bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi, 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

