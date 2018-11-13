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FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 10:01 | Son Güncelleme

Örgütün Ege Bölgesi'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında doktor, asker ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "Ege Bölgesi mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında doktor, muvazzaf asker, TÜBİTAK görevlisi ve öğretmenlerin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bu sabah 16 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Terör örgütünün, TSK içerisinde "Ege Bölgesi ümit yapılanması"nda yer aldıkları ileri sürülen şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Henüz gözaltına alınamayan zanlıların ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon

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