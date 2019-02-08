FETÖ'nün TSK'daki 'mahrem yapılanması'na operasyon: 6 gözaltı

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK'daki 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK'daki 'mahrem yapılanması'na yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu kontörlü sabit telefonlar üzerinden 'ardışık arama' yaparak, iletişim sağladığı belirlenen Elazığ, Kars, Osmaniye, Ağrı, Kahramanmaraş ve Mardin'de 4'ü muvazzaf 6 kişi tespit edildi. Şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; aralarında 1'i askerlerden sorumlu 'mahrem imam', 1'i Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen asker, 4'ü ise aktif olarak görevde bulunan teğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbesinde 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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