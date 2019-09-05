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FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 18:19 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK'deki "kripto yapılanması"na ilişkin 3'ü tutuklu, 19 sanığın yargılanmasına devam edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na ilişkin 3'ü tutuklu, 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Mustafa Erboğa, savunmasında, suçlamaların asılsız olduğunu ileri sürerek, isnat edilen suçlamaları reddetti.

Sanık Bayram Aydın da kimseye sohbet vermediğini, kimseyi bir evde toplamadığını ve kimseden himmet adı altında para talep etmediğini öne sürdü.

FETÖ veya başka bir örgütle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını iddia eden Aydın, içeride bulunduğu süre zarfı göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti.

Sanık Kamil Turgut ise uzun süren tutukluluğu nedeniyle ailesinin ve kendisinin zor durumda olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Kasım'a erteledi.

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dava FETÖ Tekirdağ

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