Gümüşhane merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar" yaptıkları iddiasıyla çoğunluğu görevde bulunan toplam 6 asker hakkında yakalama kararı verildi.
Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) öncülüğünde Gümüşhane, Ankara, Kayseri, Manisa, Bursa, Erzurum ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin 5'i gözaltına alındı.
Ekiplerce Gümüşhane'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Astsubay O.K. tutuklanırken, yüzbaşı N.Y, uzman çavuşlar G.B. ve M.H.D. adli kontrol şartıyla salıverildi.
Şüpheli Astsubay A.K. hakkında ek gözaltı kararı alındığı, bir kişinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.
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