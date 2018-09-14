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FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 23:38 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması içerisinde "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü telefondan arandıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
ankesör Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Gaziantep

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