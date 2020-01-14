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  4. FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Konya merkezli 20 ildeki operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.

FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Konya merkezli 20 ildeki operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.

KONYA HABERLERİ  | 14.01.2020 10:10 | Son Güncelleme

FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Konya merkezli 20 ildeki operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.


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FETÖ Konya

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Karatay
Asya Eczanesi
Selcuklu
Ay Selim Eczanesi
Selcuklu
Çumra Eczanesi
Selcuklu
Eren Eczanesi
Selcuklu
Hicret Eczanesi
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Setenay Eczanesi
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