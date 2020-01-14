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YURTHABER
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Konya
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FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Konya merkezli 20 ildeki operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.
FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Konya merkezli 20 ildeki operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.
KONYA
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14.01.2020 10:10 |
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FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Konya merkezli 20 ildeki operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.
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