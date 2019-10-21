FETÖ'nün TSK'ye sızmada kullandığı "kod sistematiği" deşifre edildi

İSTANBUL (AA) - ENES CAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, itirafçı beyanı doğrultusunda yapılan araştırma sonucuna göre, örgütün TSK'ye sızmak için askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiğinde" verilen aday numaralarının 2. ve 3. hanelerindeki rakamların toplamının 9, 10, 11 ve 12 olan şahısların terör örgütü mensubu şahıslar olduğu tespit edildi ve bu yöntemle örgüt mensuplarına yüksek not verilerek TSK'ye sızmalarının sağlandığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında alınan bir itirafçı beyanı ve yapılan inceleme sonucuna göre örgütün TSK'ye kendi mensuplarını sızdırdığına ilişkin yeni bir metodu daha açığa çıkarıldı.

İtirafçı askeri şahsın ifadesinde göre, ''2013 yılında Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu personel alımlarına ilişkin olarak mülakat komisyonunda görev yaptığını, sistematik belirlenen aday numaralardan terör örgütü mensubu adaylarını örgüt mensubu komisyon üyelerinin tanıdığını, bunun da aday numaralarının ve kimlik numaralarının belirli hanelerdeki rakamların toplamından örgütsel bir kod sistematiğinin belirlenmesi yoluyla olduğunu'' söyledi.