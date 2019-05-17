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FETÖ'nün TÜBİTAK ve askeri yapılanmasına operasyonda 13 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 11:23 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, FETÖ’nün TÜBİTAK ile askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'de, FETÖ’nün TÜBİTAK ile askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 6 ilde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan İ.D., G.S., M.K., U.G., R.Z.K. M.K. ve S.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 ilde düzenlediği operasyonla 13 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

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