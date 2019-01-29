FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na operasyon: 4 mühendis gözaltında

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 mühendis gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik soruşturmasında, örgütle irtibatı belirlenen F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bugün Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, TÜBİTAK'ta çalışan 4 mühendis, gözaltına alındı. Mühendislerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor.
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