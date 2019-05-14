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FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na operasyon: 7 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

 KOCAELİ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.  Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 kişi için gözaltı kararı verildi.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 kişi için gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, 7 kişiyi gözaltına almak için 3 ilde operasyon düzenledi. Şüphelilerden bazıları, gözaltına alınırken, adresi belirlenen evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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