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FETÖ'nün 'Türkiye sohbet imamı’na 10 yıl hapis cezası (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 16:27 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Türkiye sohbet imamı' olduğu öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Tabanca'nın yargılandığı davada karar çıktı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Türkiye sohbet imamı' olduğu öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Tabanca'nın yargılandığı davada karar çıktı. Savcının örgüt yöneticiliğinden cezalandırılmasını istediği Tabanca için mahkeme heyeti 'örgüt üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin ‘Türkiye sohbet imamı’ olduğu iddiasıyla 20 Kasım 2016'da yakalanan Mehmet Tabanca tutuklandı. Tabanca hakkında, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Tabanca ve avukatı katıldı. Savcı, esasa yönelik geçen duruşma verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığa ait telefonlarda terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'un çıktığını, telefon kayıtlarının incelenmesi sonrasında hazırlanan raporda, ByLock yazışmalarında örgüte ait talimat ve bilgilendirme mesajlarının bulunduğunu, FETÖ'nün bankasında sanığa ait hesaplarda örgütsel bağlantıların tespit edildiğini, örgüt içinde kendisinden 'Türkiye sohbet imamı' olarak bahsedildiğini, 2010 yılında sohbet adı altında katıldığı örgüt toplantısında 2017 yılını kastederek, "Baharda güzel günler gelecek, göklerden kartallar taş yağdıracak, Özal'ın yaptığı barajlar kanla dolacak" şeklinde darbe teşebbüsüne atıfta bulunduğunu belirtti. Toplanan delil durumu değerlendirildiğinde sanığın 'örgüt üyeliği' suçundan değil, 'örgüt yöneticiliği' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Tabanca, 25 aydır tutuklu olduğunu ve sağlık problemleri gerekçesiyle beraat ve tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Tabanca’nın 'örgüt yöneticiliği' suçunun oluşmamasından dolayı örgüt üyesi olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Tabanca, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ön gördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ise beraat etti.

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