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FETÖ’nün TUSKON davasında 2 sanığa tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 19:14 | Son Güncelleme

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davada mahkeme 2 sanığın tahliyesine karar verdi.Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davada mahkeme 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi’nin karşısında görülen duruşmada söz alan sanıklar ve avukatları taleplerini mahkemeye iletti.

Söz alan sanıklardan Mehmet Zenginer’in avukatı Fatih Uzun, müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi. Müvekkilinin hakkındaki suçlamaları reddeden avukat Uzun, tutuklulukta geçen her geçen gün mağduriyetinin arttığını kaydetti.

Sanık ve avukatlarının taleplerinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü, Tolga Güven, Çetin Tekdemir, Mehmet Ali Göv, Suat Barış ve Mustafa Zeniger’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti sanıklardan Şafak Koca ve Mehmet Zenginer’in savunmaları alınmış olması, mevcut delil durumuna göre suç vasfının lehlerine değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme tahliyelerine kadar, sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

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