HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ’nün üniversite öğrencisi yapılanması: 39 gözaltı

FETÖ’nün üniversite öğrencisi yapılanması: 39 gözaltı

21.11.2020 13:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün üniversite öğrencisi yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 39 şahıs gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel üniversite öğrencisi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 39 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün üniversite öğrencisi yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 39 şahıs gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel üniversite öğrencisi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 39 şahıs gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 13 Kasım tarihinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 29 şahıstan 5’i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şahısların ifadelerinde adı geçen 17 şahsa yönelik 20 Kasım’da İstanbul merkezli 9 ilde ve 21 Kasım’da yine İstanbul merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şahıs yakalanırken, 1 şahıs korona virüs olması nedeniyle gözaltına alınamadı. Soruşturma kapsamında 6 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, 11 şahıs ile ilgili tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılarSosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar
AÖL sınavları online/ internetten mi olacak?AÖL sınavları online/ internetten mi olacak?

En Çok Okunan Haberler

Dolandırıldığını düşünürken daha kötüsü olduğunu fark etti

Dolandırıldığını düşünürken daha kötüsü olduğunu fark etti

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

Diğer Haberler

Koronavirüs tedavisi gören çift birer gün arayla öldü

Koronavirüs tedavisi gören çift birer gün arayla öldü

PKK'lı kadın yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Yer: İstanbul Havalimanı! Kaçamadı

Yer: Antalya! Sahte içkiden bir ölüm daha

Yine aynı kabus! Bir can daha aldı

İYİ Parti'de yeni bir FETÖ krizi daha!

İYİ Parti'de yeni bir FETÖ krizi daha!

İslahiye Belediye Başkanı Vural koronavirüse yakalandı

Belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Gaziantep'te korkunç olay! Arkadaşını öldürüp, üzerini betonla kapatmış

'Yanlışlıkla' öldürdüğü arkadaşının üzerini betonla kaplamış

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.