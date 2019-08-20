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FETÖ'nün üniversite yapılanması soruşturmasında 21 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 15:11 | Son Güncelleme

ANKARA'da, FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara ile birlikte Erzurum, Kahramanmaraş, Karabük, Uşak, Ağrı, İstanbul, Antalya, Kütahya, Kocaeli ve Hatay'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Diğer 11 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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