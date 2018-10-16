FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatı veya iltisakı olduğu gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen İstanbul, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik ve İstanbul Gelişim üniversitelerinde görevli eski ve yeni 37 akademisyen ile idari personelden 20'si yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.

Örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı oldukları ve mesajlaşma içeriklerinin çözümlendiği öğrenilen İstanbul, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik ve İstanbul Gelişim üniversitelerinde 14'ü eski, 23'ü ise halen görevde olan 37 akademisyen ile idari personelin yakalanması için Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nce gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 Ekim'de İstanbul, Sakarya ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 20'si yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'sinin savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı, 18'inin ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Diğer 17 zanlının yakalanması için çalışılıyor.

