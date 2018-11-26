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FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 09:43 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Osmaniye, Yozgat ve Amasya'da ikamet eden ve gözaltına alınarak kente getirilen 6 zanlıdan 5'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma Tokat tutuklama

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