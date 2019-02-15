FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanması davasında karar

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik davada, aralarında örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Mehmet Sesli, Mustafa Balcı, Ali Yıldırım, Mustafa Ali Gürbudak, İsmail Saydam, Ahmet Ünal, Serkant Dönmez ve Mehmet Emin Yüksekkaya ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. İzmir Menemen'deki cezaevinde tutuklu bulunan örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen sanık Hazim Sesli ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukat savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı sanıklara son sözlerini sordu. Hazim Sesli suçsuz olduğunu savunarak beraatini isterken, eski Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım "Ben dersimi aldım, pişmanım." dedi.

Sanıklardan örgütün sözde "Uşak il imamı" Mustafa Balcı ile eski "il imamı" Mustafa Ali Gürbudak da pişman olduklarını beyan etti. Son sözlerin alınmasının ardından mahkemeye bir saat ara verildi. Aranın ardından mahkeme heyeti, sanıklar Hazim Sesli, Mustafa Balcı ile Mustafa Ali Gürbudak'ın "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs", "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından yeterli delil olmadığı gerekçesiyle atılı suçlardan beraatine karar verdi. Heyet, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan Hazim Sesli ve Mustafa Balcı'yı 15 er yıl, Mustafa Ali Gürbudak'ı 12 yıl 6 ay, Ali Yıldırım'ı 9 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplamda 27 sanığa 2 yıl 1 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları veren mahkeme, aralarında 2 gazetecinin de bulunduğu toplam 9 sanığın ise beraatine hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca suçsuz bulunan sanıkların şirketlerine yönelik kayyum kararı ile mal varlıklarının üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını kararlaştırdı. - Dava Uşak'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı, aralarında örgütün "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 32'si tutuklu 111 sanık hakkında "Terör örgütü kurmak ve yönetmek, anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak, teröre finans sağlamak" suçlarından dava açılmıştı.