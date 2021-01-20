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FETÖ’nün üst düzey örgüt sorumluları yakalandı

20.01.2021 19:52 | Son Güncelleme:
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FETÖ’nün üst düzey örgüt sorumluları yakalandı

Ankara polisi tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütte askeri öğrencilerden sorumlu “mahrem abi” ve KYK öğrencilerinden sorumlu “mahrem abla” pozisyonundaki üst düzey 2 şüpheli yakalandı.2016 yılından bu yana firari olarak saklanan üst düzey örgüt sorumlularından Y.M.

Ankara polisi tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütte askeri öğrencilerden sorumlu “mahrem abi” ve KYK öğrencilerinden sorumlu “mahrem abla” pozisyonundaki üst düzey 2 şüpheli yakalandı.
2016 yılından bu yana firari olarak saklanan üst düzey örgüt sorumlularından Y.M. ve K.M. isimli şahısların yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekiplerin yaptığı çalışmalarda, biri kadın 2 kişinin Etimesgut ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütün gaybubet evinde gizlendiklerinin tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şahsın, yakalanmamak ve fark edilmemek amacıyla kılık değiştirdikleri, sahte kimlik taşıdıkları ve bu sahte kimlikleri de sürekli değiştirdikleri tespit edildi.
Her iki şahsında Bylock kullanıcısı olarak örgütsel mesajlaşmalar yaptıkları ve örgüt içerisinde K.M. isimli örgüt sorumlusunun örgüt içerisinde askeri öğrencilerden sorumlu “mahrem abi” pozisyonunda yer aldığı, Y.M. isimli şahsın da KYK öğrencilerinden sorumlu “mahrem abla” pozisyonunda yer aldığı tespit edildi. K.M. ve Y.M isimli şahısların üst düzey örgüt sorumlusu olduğuna dair haklarında çok sayıda beyanlar bulunduğu tespit edildi.
Şahısların yakalandıkları örgüt evinde yapılan aramada FETÖ\PDY terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel içerikli notlar, dokümanlar, yüklü miktarda ABD doları, çok sayıda farklı şahıs adına kayıtlı kredi kartı, dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi.
Ayrıca şahısların yakalandıkları gaybubet evinin örgüt üyeleri tarafından sahte kimlik temin etme merkezi olarak kullanıldığı da yapılan tespit edildi.

FETÖ’nün üst düzey örgüt sorumluları yakalandı

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