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FETÖ’nün üst düzey yöneticisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

Niğde’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan GESİAD üyesi ve tepe yönetimle bağlantısı bulunduğu iddia edilen firari FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı.Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan, firari FETÖ/PDY üyesi F.T., yapılan çalışmalar kapsamında yakalandı.

Niğde’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan GESİAD üyesi ve tepe yönetimle bağlantısı bulunduğu iddia edilen firari FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan, firari FETÖ/PDY üyesi F.T., yapılan çalışmalar kapsamında yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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