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FETÖ’nün ‘Uzakdoğu İmamı’nın oğluna 8 yıl 9 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 14:17 | Son Güncelleme

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün ‘uzakdoğu imamı’ olduğu iddia edilen firari zanlı Prof.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün ‘uzakdoğu imamı’ olduğu iddia edilen firari zanlı Prof. Dr. Yunus Serin’in oğlu, eski Boydak Holding bünyesinde 17 yıl makine mühendisliği bakım şefliği yapan ve örgütün Emniyet mahrem yapılanmasında polislerden sorumlu imam olduğu iddiası ile tutuklu yargılanan A.Ü.S., 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanık, firari babasını ‘insan babasını seçemiyor’ diyerek adeta yerden yere vurdu.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık A.Ü.S. ile avukatı hazır bulundu. Sohbet imamlığı ve babası Y.S.’ye ait cep telefonunda çıkan by lock yazışmalarında isminin geçtiği iddiaları ile tutuklu yargılanan evli, 3 çocuk babası, mühendis sanık A. Ü.S. mahkemede ilk celse şunları söylemişti: “17 yıldır Boydak grubunda çalıştım. Makine mühendisliği bakım şefliği yaptım. Biz, yani ağabeyim ile ben bu yapı ile sürekli uzak durmaya çalıştık, babamın baskısı bizi başka şeylere zorladı. Namazlı, abdestli olmadık, sigaraya başladık, kahvehaneden çıkmadık, asıl mağdur biziz. İnsan babasını seçemiyor. FETÖ’nün hiçbir şeyini onaylamıyorum, zaten hep uzak durdum.”
Önceki celse tanık olarak dinlenen polis Ç.Ö., “Sanık olan bu şahıs 2005 yıllarında oturmalarda sohbet toplantısı yapıyordu, bilgisayarı açıp, sohbetleri okurdu, 3-4 kez katıldım. Aylık himmet isteme meseleleri çıktı, himmet vermedim ve toplantılara da katılmadım. Bir daha da bu şahısları görmedim” demiş, sanık ise tanık Ç.Ö.’yü tanımadığını ve sohbet yaptırmadığını iddia etti. Duruşma savcısı verdiği mütalaasını tekrar ederek, tanık beyanları ile sanığın örgütün Emniyet mahrem yapılanmasında polislerden sorumlu imam olduğu, babası Y.S.’nin tespit edilen by lock yazışmalarında sanığın isminin de geçtiği gerekçeleriyle ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan tutuklu sanık Y.S, “17-25’ten sonra bu örgütten tiksindik. 15 Temmuz’dan sonra milletçe mücadele ettik, ağabeyim ile meydanda nöbet tuttuk. Babamın baskıları yüzünden sigara içer, namaz kılmazdım. İmam olsam böyle hoca olur mu demezler mi? Türkiye Cumhuriyeti benim canım ciğerimdir. Sizin vereceğiniz karara saygılıyım” diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.Ü.S’.ye ’silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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