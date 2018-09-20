HABER

FETÖ'nün "VIP dinleme" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 19:11 | Son Güncelleme

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski Emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu 210 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 6 sanığın tahliyesine hükmetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 35'i tutuklu 210 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 6 sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in de bulunduğu tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Aralarında eski Emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de yer aldığı bazı tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden telekonferans sisteminden bağlantı kuruldu.

Sanıkların birleşen dosyalara karşı beyanlarının dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Bahtiyar Peşter, Ceyhan Berberoğlu, Hasan Alperen, Gökay Havabulut, Mutlu Köseli ve Koray Tenşi'nin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine hükmetti.

Heyet, tahliye edilen sanıklara yurt dışına çıkma yasağı da getirdi.

Dava, 11-13 Aralık 2018'e ertelendi.

- Davanın geçmişi

Aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, eski Emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de yer aldığı çoğunluğu polis olan sanıklar, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, bazı cumhurbaşkanlığı danışmanları ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin yakınları, hakim, gazeteci, iş adamı, siyasetçi, emniyet müdürü ve insansız hava aracı projesinde yer alanların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi usulsüz biçimde dinlemeye almakla suçlanıyor.

Sanıklar, "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "iftira" gibi suçlardan yargılanıyor.

Ankara'nın yanı sıra başka illerde açılan kimi davaların da birleştirilmesiyle dosyadaki sanık sayısı 210'a yükseldi.

PARTNERÜnlü doktor, sevgilisiyle birlikte 2 kadına tecavüz etti!Ünlü doktor, sevgilisiyle birlikte 2 kadına tecavüz etti!
Muğla'da şarbon hastalığı yokMuğla'da şarbon hastalığı yok
Ersun Yanal'ın yamaç paraşütü keyfiErsun Yanal'ın yamaç paraşütü keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

En Çok Okunan Haberler

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinliğinde Phantom 4 savaş uçağına bindi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinliğinde Phantom 4 savaş uçağına bindi!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı

Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı

İstanbul'da haftasonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

İstanbul'da haftasonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.