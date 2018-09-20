Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 35'i tutuklu 210 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 6 sanığın tahliyesini kararlaştırdı.
Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in de bulunduğu tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Aralarında eski Emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de yer aldığı bazı tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden telekonferans sisteminden bağlantı kuruldu.
Sanıkların birleşen dosyalara karşı beyanlarının dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Bahtiyar Peşter, Ceyhan Berberoğlu, Hasan Alperen, Gökay Havabulut, Mutlu Köseli ve Koray Tenşi'nin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine hükmetti.
Heyet, tahliye edilen sanıklara yurt dışına çıkma yasağı da getirdi.
Dava, 11-13 Aralık 2018'e ertelendi.
- Davanın geçmişi
Aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, eski Emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de yer aldığı çoğunluğu polis olan sanıklar, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, bazı cumhurbaşkanlığı danışmanları ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin yakınları, hakim, gazeteci, iş adamı, siyasetçi, emniyet müdürü ve insansız hava aracı projesinde yer alanların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi usulsüz biçimde dinlemeye almakla suçlanıyor.
Sanıklar, "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "iftira" gibi suçlardan yargılanıyor.
Ankara'nın yanı sıra başka illerde açılan kimi davaların da birleştirilmesiyle dosyadaki sanık sayısı 210'a yükseldi.
Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı
İstanbul'da haftasonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı
Ünlü golcü: 25'ime kadar 700 kadınla yattım, 20'si çok ünlüydü
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...
Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok
Suriye'ye kötü haber: Yarım asır sürebilir
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum