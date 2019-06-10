HABER

FETÖ'nün "VIP dinleme" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 20:40 | Son Güncelleme

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski Emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu 210 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 30'u tutuklu 210 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu sanıklar, iddia makamının mütalaasının ardından esasa yönelik savunmalarına başladı.

Tutuksuz sanık A.A, iddianamedeki suçlamalara dayanılarak mütalaada hakkında ceza talep edildiğini belirterek, İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Operasyon (TEKOP) Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı dönemde işlediği öne sürülen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Resmi evrakta sahtecilik yapmadığını savunan A.A, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasını da reddetti. A.A, beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık A.P. de FBI'a verilen cevabi yazının tarayıcıdan geçirilmemesi ve "ByLock" kullandığı iddiası bulunduğunu söyledi.

"ByLock" kullanmadığını savunan A.P, FBI'ya gönderilen yazıyla ilgili ise bu yazının çıktısını alıp arkasını paraflamaktan başka bir eylemi bulunmadığını ileri sürdü.

A.P, bu evrakla ilgili eksik bir husus bulunmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıkların da savunma yaptığı duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

- Mütalaa

Duruşmada 14 Mart'ta mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 155 sanığın "silahlı terör örgütü yönetici veya üyeliği", "casusluk", "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.

Savcı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaptıkları dönemde FETÖ adına işlenen eylemlerden sorumlu tutulan Ramazan Akyürek'in 58 yıl 10 ay 15 gün, Ömer Altıparmak'ın da 71 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını istemişti.

İddia makamı, ülkenin güvenliği ve siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken savunma projelerine ait bilgilerin askeri casusluk maksadıyla temin edilmesini sağladığı öne sürülen eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcıları Hasan Ali Okan ile Hüseyin Özbilgin'in, 71 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmaları, 11 sanığın ise beraati talebinde bulunmuştu.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Konya'da dolu yağışı etkili olduKonya'da dolu yağışı etkili oldu
Dolu yağışı kış günlerini aratmadıDolu yağışı kış günlerini aratmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"VIP dinleme" davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü tutuksuz sanık Abdullah Ataş

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Panik atak geçiren yolcu Antalya-İstanbul uçağında olay çıkardı

Yolcu uçakta olay çıkardı! İki acil tahliye botunu patlattı

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Suç duyurusunda bulunuldu

Bakanlık skandal sonrası harekete geçti!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Suriyelilerin plajlara girişi yasaklandı

Suriyelilere plaj yasağı!

'Çığlıklarımızı kimse duymadı, ölümü bekledik'! Anne ve kız korku dolu anları anlattı

'Çığlıklarımızı kimse duymadı, ölümü bekledik'! Anne ve kız korku dolu anları anlattı

Pençe Harekâtı ile ilgili son dakika açıklaması: Üç sığınak imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.