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FETÖ'nün "VIP dinleme" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 13:49 | Son Güncelleme

Bazı siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş insanını usulsüz dinledikleri iddiasıyla, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu 210 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri kapsamında siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş insanı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla, 30'u tutuklu 210 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar arasında yer alan ve daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığı ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan Sadettin Akgüç, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Suç tarihlerinde "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "zincirleme biçimde haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanan Akgüç, kendisine isnat edilen tüm suçlamaları reddetti.

Akgüç, Bank Asya'da kendisine ait bir hesabın bulunmadığını, terör örgütleriyle ilişkili vakıf ve derneklere üye olmadığını ve telefon kayıtlarında FETÖ/PDY ile herhangi bir bağlantısının ortaya çıkmadığını iddia etti.

HTS, CGNAT, GPRS ile ByLock tespit ve değerlendirme kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporlarında çelişkiler olduğunu öne süren Akgüç, telefonunda ByLock uygulaması olmadığını, kendisine ait olduğu iddia edilen mail adresini kullanmadığını savundu.

Akgüç, suç işlediğine dair herhangi bir somut bilginin olmadığı iddiasında bulundu.

İstihbarat Daire Başkanlığı Bilişim ve Teknik Sistemi üzerinde sorgu ve dinleme yetkisinin bulunmadığını, herhangi bir şifreye sahip olmadığını öne süren Akgüç, sadece satın alma ve lojistik işlemleri yaptığını, istihbari dinleme yetkisinin ise alanının dışında olduğunu ileri sürdü.

Akgüç, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ'nün "VIP dinleme" davası

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