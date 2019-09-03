Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri kapsamında siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş insanı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 30'u tutuklu 210 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmasını yapan tutuksuz sanıklardan eski polis memuru Yasin Köse, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve Edirne'ye Yunanistan'a kaçmak için gittiği iddiasına ilişkin, eşiyle birlikte otizm hastası olan çocuklarına daha iyi bir eğitim vermek için Yunanistan'a gitmek istediklerini savundu.

Tutuksuz sanık eski komiser yardımcısı Serap Özyiğit, esasa ilişkin yaptığı savunmasında kendisine isnat edilen "usülsüz dinleme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını reddetti.

Dinleme yapmak için herhangi bir şifreye sahip olmadığını ve dinlediği iddia edilen şahısları tanımadığını iddia eden Özyiğit, mahkeme heyetinden beraatini talep etti.