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  4. FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski emniyet müdürü Yurt Atayün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski emniyet müdürü Yurt Atayün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:59 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski emniyet müdürü Yurt Atayün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


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