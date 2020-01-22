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FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski emniyet müdürü Yurt Atayün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski emniyet müdürü Yurt Atayün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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22.01.2020 13:59 |
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FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında eski emniyet müdürü Yurt Atayün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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