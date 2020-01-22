FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında karar açıklandı (2)

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı olan birçok kişiyi usulsüz dinledikleri gerekçesiyle 211 sanığın yargılandığı "VIP dinleme" davasında karar verildi. Mahkeme 131 sanık hakkında 3 yıl 9 ay ila 45 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına hükmetti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde görülen duruşmada, Mahkeme Başkanı Fahrettin Yıldız, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının tamamlandığını, önceki celsede son sözlerinin aldığını belirttikten sonra hükmü açıkladı.

Buna göre sanıklardan 126'sını "silahlı terör örgütüne üyelik"ten 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandıran mahkeme, ayrıca bu sanıklardan 105'ine "resmi belgede sahtecilik" suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya, yine bu sanıklardan 92'sine "usulsüz dinleme"den 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası verdi.

Örgüt üyeliğinden cezalandırılan sanıkların dışında kalan 4'ü ise "usulsüz dinleme", "belgeleri hukuka aykırı yok etme", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 3 yıl 9 aydan 9 yıla kadar hapse mahkum edildi.