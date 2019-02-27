Daha sonra kendi hukuk bürosunu kuran Kuseyri, bir anda önemli davaların avukatlığını üstlendi. Birkaç yıl öncesine kadar kendisi gibi bir avukatın yanında ücretli olarak çalışan Kuseyri, 2010 yılından tutuklandığı 2016 yılına kadar Ankara'nın vergi rekortmenleri listesinde yer aldı.

Buna göre, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra bir işçi sendikasında avukatlık yapmaya başlayan Kuseyri, ardından örgüt elebaşı Gülen'in avukatı Abdülkadir Aksoy'un bürosunda uzun yıllar çalıştı.

AA muhabiri, Kuseyri'nin hazırlık aşamasındaki ifadesi ile "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "anayasal düzeni ihlal" suçlarından cezalandırılması talep edilen iddianamedeki bilgileri derledi.

Darbeci askerlerin, avukatları huzurunda itiraf içeren beyanlarını mahkeme huzurunda inkar etme stratejisine, FETÖ üyeliği ve yöneticiliğinden yargılanan sivil sanıklar da başvuruyor. Örgütün yargı imamı olduğu iddia edilen avukat Kuseyri, bu isimlerin başında geliyor.

TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "yargı imamı" olduğu iddia edilen avukat Mehmet Rasim Kuseyri, örgütle bağlantısını anlattığı savcılık ifadesi ve elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya milyonlarca lira yatırmasına rağmen örgütle irtibatının olmadığını iddia etti.

Servetinin kaynağını, avukatlık ve danışmanlık ücreti olarak açıklasa da iddianamedeki, "Parasal ilişkinin miktarı ve sayısı ile şüphelinin mal varlığı göz önüne alınarak bu savunmasının gerçeği yansıtmadığı değerlendirilmektedir." tespiti, Kuseyri'yi yalanlıyordu.

- Örgüt bağını anlattı

FETÖ soruşturması kapsamında 22 Ağustos 2016'da yakalanan Kuseyri, hazırlık ifadesinde 2005'e kadar örgütün "sohbet" adı altında düzenlenen toplantılarına katıldığını ancak bu tarihten sonra söz konusu faaliyetlerde yer almadığını iddia etti. Toplantıların, Çankaya'daki örgüt evlerinde yapıldığını anlatan Kuseyri, sohbetlere gelen diğer isimleri ise tanımadığını öne sürdü.

FETÖ'nün kapatılan Özel Atlantik Okulunda çocuklarının eğitim gördüğünü belirten Kuseyri, okul yöneticilerinin talebi üzerine "kurban bağışı" adı altında para verdiğini kaydetti.

Kuseyri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasında yer alan tespite ilişkin, "Farzımuhal yüklenmiş ise bile suç işleme amacına yönelik olarak yüklendiğini kabul etmiyorum." savunmasını yaptı.