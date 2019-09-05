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FETÖ'nün "yargı imamına" hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 13:17 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "yargı imamı" olduğu iddiasıyla dava açılan tutuklu sanık 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "yargı imamı" olduğu iddiasıyla dava açılan tutuklu sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yahya Balcı, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yahya Balcı, tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, ''Suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek tutuklu sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan alt sınırdan uzaklaşarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Yahya Balcı'yı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

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FETÖ/PDY terör örgütü hapis cezası hüküm karar

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