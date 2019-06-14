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FETÖ'nün "yargı imamı"nın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:41 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "yargı imamı" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "yargı imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yahya B. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yahya B, tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, ''Suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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