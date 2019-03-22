HABER

FETÖ'nün yargı yapılanması soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:38 | Son Güncelleme

Örgütün "hücresel hakim ve savcı çalışma evleri"nde kaldıkları tespit edilen 108'i avukat 126 şüpheliden gözaltına alınanların sayısı 73'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin yargı organlarına yerleştirilmesi amacıyla İstanbul ve Ankara'da oluşturulan "hücresel hakim ve savcı çalışma evleri"nde kaldıkları tespit edilen 108'i avukat 126 şüpheliden 73'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanma içerisinde olan yargı organlarına üyelerinin yerleştirilebilmesi amacıyla Ankara ve İstanbul'da, "ders çalıştırma evleri" adı altında, "hücresel hakim ve savcı çalışma evleri" oluşturulduğu, bu evlere şüphelilerin yerleştirildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 108 avukatın da aralarında bulunduğu 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 12'si hakkında yurt dışı çıkış kayıtlarının bulunması veya adres tespitlerinin yapılamaması sebebiyle doğrudan yakalama kararı talep edildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 37 ilde gerçekleştirilen operasyonda şu ana kadar 73 şüpheli gözaltına alındı.

İşte son trend! 'Ejderha kediler' İşte son trend! 'Ejderha kediler'
Her köşeye sağlıklı suHer köşeye sağlıklı su
İnsanı temel alan şeffaf yönetim anlayışıyla hizmet edecekİnsanı temel alan şeffaf yönetim anlayışıyla hizmet edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat FETÖ hakim savcı yargı

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası'na işte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'na işte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Kayıp kahvecinin cesedi dere yatağında bulundu!

İtiraf ettiler! Her şey arabaya aldıktan sonra başlamış

Bu kez kediler podyumda!

Bu kez onlar podyumda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.