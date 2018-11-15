HABER

FETÖ'nün Yargıtay ceza daireleri sorumlusu hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

Yargıtay seçimlerinde örgütsel taktikleri belirleyip uyguladığı ve FETÖ'de yönetici konumunda olduğu belirtilen eski Yargıtay Üyesi Salih Sönmez'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yargıtay ceza dairelerinin sorumluluğunu yaptığı, Yargıtay seçimlerinde örgütsel taktikleri belirleyip uyguladığı ve örgütte yönetici konumunda olduğu belirtilen eski Yargıtay Üyesi Salih Sönmez'in tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, eski Yargıtay Üyesi Sönmez yeniden hakim karşısına çıktı. Sönmez, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ve yakınları ise salonda yer aldı.

Duruşmada sanık hakkında ifade veren eski HSYK üyesi Mustafa Kemal Özçelik tanık olarak dinlendi.

Özçelik, Yargıtay üyeliğine seçildikten sonra tanıdığını belirttiği sanığın sohbet toplantısına katılma, himmet verme gibi örgütsel faaliyetlerine tanık olmadığını söyledi.

- "Cemaatin adayı olduğunu Nazmi Dere söyledi"

Sanığın örgütün yöneticisi konumunda olduğuna ilişkin somut bilgisinin bulunmadığını ifade eden Özçelik, HSYK üyeliğine seçildiği dönemde Sönmez'in de yedek üye olarak seçildiğini anlattı.

Özçelik, örgütün sözde HSYK imamı olduğu belirtilen Nazmi Dere'nin, Salih Sönmez'in örgüt tarafından HSYK üyeliğine aday gösterildiğini söylediğini aktardı.

Salih Sönmez ve avukatı, tanığın ifadelerinin soyut beyanlara dayandığını ileri sürerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamı ve gelecek celse bazı tanıkların dinlenmesine karar verdi.

Duruşma, 6 Şubat 2019'a bırakıldı.

- "Ceza dairelerinin genel sorumlusu"

Hakkındaki iddianamede Sönmez'in örgüt elebaşının talimatıyla Yargıtay ve HSYK yedek üyeliğine seçildiği, basında "Yargıtay imamı" haberlerinin çıkması üzerine Yargıtay ceza dairelerinin genel sorumlusu Muharrem Karayol'un görevden alınarak yerine sanığın getirildiği belirtilmişti.

İddianamede, Sönmez'in örgütün ceza daireleri sorumlusu olarak asıl "Yargıtay imamı" olduğu ifade edilen İlyas Şahin'in altında görev yaptığı, üstlerinden aldığı talimatları kendisine bağlı birimlere ilettiği ayrıca Yargıtay seçimlerinde kimlere oy verileceği, hangi seçimlerin kilitleneceği gibi örgütsel taktikleri belirleyip uyguladığı, himmetlerin tasarrufu ve eğitim biriminde söz sahibi olduğu, bağımsız şekilde tasarrufta bulunma yetkisi taşıdığı, özel görevi haiz örgüt yöneticisi olduğu kaydedilmişti.

PARTNERBu nasıl bikini! Seksi oyuncu plajı salladıBu nasıl bikini! Seksi oyuncu plajı salladı
Suriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyorSuriyelilerin mesleki profilleri çıkartılıyor
Manavgat'ta yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktıManavgat'ta yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duruşma eski yargıtay üyesi salih sönmez Yargıtay Yargıtay 9. Ceza Dairesi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul olacak

Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boğaziçi Elektrik'ten elektriği kesilen Yavuz Sultan Selim Cami ile ilgili açıklama: İbadete engel bir durum yok

Boğaziçi Elektrik'ten elektriği kesilen Yavuz Sultan Selim Cami ile ilgili açıklama: İbadete engel bir durum yok

İstanbul için Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı

İstanbul için Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı

Doğu'da kış bastırdı

Doğu'da kış bastırdı

İcradan otomobil aldı hayatının şokunu yaşadı!

İcradan otomobil aldı hayatının şokunu yaşadı!

İran’da düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı ortaya çıktı

İran’da düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı ortaya çıktı

Üçüncüzade Ömer Paşa'nın torunları, Trabzon'daki tarihi kalenin arazisini istiyor

Üçüncüzade Ömer Paşa'nın torunları, Trabzon'daki tarihi kalenin arazisini istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.