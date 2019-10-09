FETÖ'nün "Yargıtay ceza daireleri sorumlusu"na 12 yıl 6 ay hapis

Sanık Salih Sönmez'in üzerine atılı "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 10 yıl hapis cezası verildi.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık Sönmez, hakkındaki suçlamalara ilişkin delil bulunmadığını, suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını ileri sürerek, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binada görülen duruşmaya tutuklu sanık eski Yargıtay üyesi Salih Sönmez, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Duruşmada, Sönmez'in avukatı hazır bulundu.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 15 yıla çıkarıldı.

Sanığın cezası, TCK'nin 62. maddesindeki indirim 1/6 oranında uygulanarak, 12 yıl 6 aya indirildi.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve tutukluluk şartlarının devamına karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

- Suçlamalar

Salih Sönmez hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, sanığın üniversite yıllarından itibaren örgütte yer aldığı, gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, örgüt toplantıları düzenleyip himmet topladığı belirtildi.

Mütalaada, Sönmez'in örgütün ceza daireleri sorumlusu olarak, Kartal kod adlı "Yargıtay imamı" olduğu ifade edilen İlyas Şahin'in altında görev yaptığı, üstlerinden aldığı talimatları kendisine bağlı birimlere ilettiği, ayrıca Yargıtay seçimlerinde kimlere oy verileceği, hangi seçimlerin kilitleneceği gibi örgütsel taktikleri belirleyip uyguladığı kaydedildi.

