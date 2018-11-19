FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusuna hapis istemi

Sanığın, örgütün haberleşme amaçlı dağıttığı tabletlerin güncellenmesi, takip edilecek dosyalarla ilgili koordinasyonun sağlanması gibi görevleri yürüttüğünün tespit edildiği belirtilen mütalaada, sanığın ayrıca dava takip biriminde çalıştığı, Yargıtay içinde örgütsel taktik belirlenmesinde önemli rol oyladığı aktarıldı.

Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelerin anlatıldığı mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgeler yer aldı.

Ahmet Kütük'ün, Yargıtayın hukuk daireleri sorumlusu eski üye Ali Akın'ın bir altında bulunan ve talimatları diğer üyelere ulaştırması için ilettiği "grup sorumlusu abi"lerden olduğu belirtilen mütalaada, ByLock'u etkin kullanan sanığın yazışmalarına da yer verildi.

Örgüt mensuplarının talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği ifade edilen sanığın, örgüt üyeliğinden soruşturma ve kovuşturma geçiren yargı mensupları ve sivil imamlarla bir araya geldiğinin ortak baz sinyalinden anlaşıldığı kaydedildi.

Mütalaada, sanığın diğer yargı mensuplarıyla Ankara'daki bir ankesörlü telefondan ardışık arandığına ilişkin kayıtlar da okundu.

Esas hakkındaki mütalaada, Kütük'ün, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle, örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "silahlı terör örgütü üyesi" olma suçunu işlediği sonucuna varıldığı kaydedildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun, bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğu vurgulanan mütalaada, sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanamayacağı vurgulandı.