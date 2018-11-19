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FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusuna hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 12:37 | Son Güncelleme

Örgütün Yargıtaydaki "grup sorumlusu abi"lerinden eski üye Ahmet Kütük'ün yargılandığı davada, başsavcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı - Mütalaada, sanığın terör örgütü üyeliğinden 7,5 ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması, TCK'nin "hata" hükümlerinin uygulanmaması ve hapis cezasının alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi talep edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen, örgütün Yargıtay'daki "grup sorumlusu abi"lerinden eski üye Ahmet Kütük'ün yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaa verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanık eski Yargıtay Üyesi Ahmet Kütük hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, Kütük'ün avukatı da hazır bulundu.

Dosyaya gelen belgelerin okunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat, sanık hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaayı okudu.

Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelerin anlatıldığı mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgeler yer aldı.

Sanığın, örgütün haberleşme amaçlı dağıttığı tabletlerin güncellenmesi, takip edilecek dosyalarla ilgili koordinasyonun sağlanması gibi görevleri yürüttüğünün tespit edildiği belirtilen mütalaada, sanığın ayrıca dava takip biriminde çalıştığı, Yargıtay içinde örgütsel taktik belirlenmesinde önemli rol oyladığı aktarıldı.

Ahmet Kütük'ün, Yargıtayın hukuk daireleri sorumlusu eski üye Ali Akın'ın bir altında bulunan ve talimatları diğer üyelere ulaştırması için ilettiği "grup sorumlusu abi"lerden olduğu belirtilen mütalaada, ByLock'u etkin kullanan sanığın yazışmalarına da yer verildi.

Örgüt mensuplarının talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği ifade edilen sanığın, örgüt üyeliğinden soruşturma ve kovuşturma geçiren yargı mensupları ve sivil imamlarla bir araya geldiğinin ortak baz sinyalinden anlaşıldığı kaydedildi.

Mütalaada, sanığın diğer yargı mensuplarıyla Ankara'daki bir ankesörlü telefondan ardışık arandığına ilişkin kayıtlar da okundu.

Esas hakkındaki mütalaada, Kütük'ün, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle, örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "silahlı terör örgütü üyesi" olma suçunu işlediği sonucuna varıldığı kaydedildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun, bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğu vurgulanan mütalaada, sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanamayacağı vurgulandı.

Esas hakkındaki mütalaada, sanığın "örgüt üyesi olma" suçundan TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın Yargıtayda görevlendirilmesi, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eşdeğer şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Kütük ve avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre verilmesini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını, esas hakkındaki savunmasını hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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FETÖ Yargıtay 9. Ceza Dairesi Yargıtay grup sorumlu abisi Ahmet Kütük

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