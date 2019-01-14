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FETÖ'nün yemek şirketleri davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 19:18 | Son Güncelleme

Denizli'de FETÖ/PDY'ye finansal kaynak aktardıkları iddiasıyla yemek şirketlerine yönelik açılan davada yargılanan 28 sanıktan 19'una 3 yıl 1 ay ila 9 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi - Mahkeme 4 sanığın beraatini kararlaştırdı, firari 5 sanığın da dosyasını ayırdı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında finansal kaynak aktardıkları iddiasıyla yemek şirketlerine yönelik açılan davada yargılanan 28 sanıktan 19'una 3 yıl 1 ay ila 9 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

İddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.

Sanıklar ve avukatlarının son savunmalarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 28 sanıktan 19'una 3 yıl 1 ay ila 9 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

Davada yargılanan sanıklardan 4'ünün beraatına karar veren mahkeme, tutuklu sanıklardan yemek şirketinin eski müdürü Levent Yaşar'ın mevcut halinin devamına hükmetti, diğer tutuklu 5 sanığın tutuklu kaldıkları süreler göz önünde bulundurularak tahliyeleri kararlaştırıldı.

Firari 5 sanığın dosyası ayrıldı.

- Bedduanın tutması için kurban kesmişler

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye finansal kaynak aktardıkları ve kesilen kurbanları kamu kurumlarına sattıkları iddiasıyla yemek şirketlerine yönelik açılan davada, 5'i firari 28 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede, örgütün 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ elebaşısının beddualarının tutması için kurban kestirdikleri, kasabın eline verdikleri "Hocaefendi bundan sonra sıkıntı çekmesin, duaları kabul olsun, bedduaları tutsun, hizmet hareketi tekrar eski günlerine dönsün" diye yazılı kağıttan dua okuyarak kurban kestirdikleri bilgisine yer verilmişti.

Örgütün, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere kesilen kurban etlerini sucuk fabrikasına göndererek para kazandığı, diğer bir yemek şirketi ile usulsüzlükler yaptığı, ihalelerde birbirlerini desteklemek için diğer yemek şirketi ile aralarında yüklü miktarda karşılıklı faturalar kestikleri, vatandaşlardan toplanan "himmet ve kurban paralarıyla" kesilen kurbanların etlerini, kamu kurumlarına sattıklarının tespiti iddianameye girmişti.

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