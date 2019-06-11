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FETÖ’nün yeni eğitim yapılanmasını başsavcılık, MİT ve polis deşifre etti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 09:29 | Son Güncelleme

Adana merkezli 3 ilde FETÖ’nün paralel eğitim yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 49 zanlı gözaltına alındı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘yeni eğitim yapılanmasına’ yönelik Adana merkezli 3 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Adana merkezli 3 ilde FETÖ’nün paralel eğitim yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 49 zanlı gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘yeni eğitim yapılanmasına’ yönelik Adana merkezli 3 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada başsavcılığın terör suçları soruşturma bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan kamu görevlilerinin de bulunduğu 54 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildiği, Adana merkezli Hatay ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 49 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.
Ayrıca haklarında gözaltı kararı bulunan firari 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. Başsavcılık açıklamaya şöyle devam etti:
"Yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘yeni eğitim yapılanması’ çerçevesinde; dershanelerin kapanmasının ardından örgüt üyeliğinden işlem yapılan ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen öğretmenlere maddi kaynak sağlamak, eleman temin etmek ve kopmaları önlemek amacıyla örgütsel işlem yapılmayan şahıslar üzerine açılan etüt merkezlerini faaliyete geçirdikleri, bu merkezlerde hain darbe girişiminin ardından ihraç edilen ve haklarında aramama kararı bulunan şahısların kayıt dışı olarak çalıştırdıkları değerlendirilmektedir. Operasyon kapsamında Adana’da faaliyet gösteren 5 özel eğitim ve etüt merkezi ile 1 tabelası bulunmayan yasa dışı etüt merkezi olmak üzere 6 etüt merkezinde alınan hakimlik kararı doğrultusunda arama yapılmıştır."

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