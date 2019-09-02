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FETÖ’nün yeni il yapılanması sanıkları hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

Çorum’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8’i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına başlandı.2.

FETÖ’nün yeni il yapılanması sanıkları hakim karşısında

Çorum’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8’i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına başlandı.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı, sanıklara suçlamaları okuduktan sonra savunmaları dinlendi. FETÖ’nün yeni il yapılanması kapsamında hakim karşısına çıkan 22 sanık hakkında iddianamede “terör örgütüne üye olmak” suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası isteniyor.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz Nisan ayında polisin yaptığı operasyonla, FETÖ’nün yeni il yapılanması çökertilmişti. Çorum, Ankara ve İzmir olmak üzere üç ilde çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alınmış, örgütün yeni il sorumlusu, Sungurlu, Osmancık ve Alaca imamları ile örgütün mali sorumlusu, Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM), Bölge Talebe Mesulü (BTM), bayan yapılanması sorumlusu, öğrenci yapılanması sorumlusu gibi üst düzey faaliyet yürüten ve örgütsel faaliyette bulunan 24 kişi gözaltına alınmıştı..
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince operasyonda, il sorumlusu olduğu tespit edilen şüpheli dışında şüpheli şahısların hepsi yakalanırken, operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin Türkiye uyruklu Alman vatandaşı olduğu ortaya çıkmış, 10’unun ise örgütün kripto yapılanmasından olduğu tespit edilmişti.
Çorum polisinin yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibi çalışmaları sonucunda örgüte Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinden para transferi yapıldığı belirlenirken, örgüt üyelerine dağıtılması için notlar bulunan 25 bin lira, 520 euro ve bin 730 dolar ele geçirilmişti.

FETÖ’nün yeni il yapılanması sanıkları hakim karşısında

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